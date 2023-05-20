Земля

Сельскими чиновниками в Ингушетии незаконно выделено 11 участков земли

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Чиновники администрации сельского поселения Барсуки Назрановского района Ингушетии в 2013 году, при отсутствии законных оснований, выдали выписки из похозяйственных книг о наличии у местных жителей 11 земельных участков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Не имея никаких подтверждающих документов, они направляли в управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по республике Ингушетия соответствующие письма, которые послужили основанием для регистрации права собственности на землю.

Между тем, государственная собственность на указанные земельные участки не разграничена, право распоряжаться ими имела только администрация Назрановского района, которое она фактически утратила.

Прокуратурой Назрановского района в следственные органы направлены материалы в порядке статьи 37 УПК России для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 2 ст.292 УК (служебный подлог), ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч.4 ст. 159 УК России (мошенничество, в совершенное в особо крупном размере).

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