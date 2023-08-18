Семьям погибших при теракте 14 лет назад полицейских оказали помощь в Ингушетии

Мероприятия с участием руководства министерства внутренних дел, ветеранов органов внутренних дел, общественников прошли в Магасе и Назрани.

На построении личного состава были озвучены имена погибших в этот день сотрудников, после чего присутствующие почтили их память минутой молчания, а представители духовенства прочитали молитву за усопших.

Завершилась памятная акция чтением мовлида и раздачей продовольственных наборов семьям полицейских, погибших при исполнении. Средства на приобретение продуктов были собраны стражами правопорядка ОМВД России по Назрани.

Напомним, теракт произошел около 9 часов утра 17 августа 2009 года. Автомобиль «Газель», за рулем которого сидел террорист-смертник, протаранив ворота, въехал во двор Назрановского РОВД, где проходило построение. Мощность взрыва составила от 200 до 400 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта были повреждены здание ОВД и расположенный рядом многоэтажный жилой дом, пострадали не только милиционеры, но и обычные граждане. Погибло 25 человек.