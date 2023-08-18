Память

Семьям погибших при теракте 14 лет назад полицейских оказали помощь в Ингушетии

0

В Ингушетии почтили память погибших при теракте 14 лет назад полицейских и оказали продуктовую помощь их семьям, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Мероприятия с участием руководства министерства внутренних дел, ветеранов органов внутренних дел, общественников прошли в Магасе и Назрани.

На построении личного состава были озвучены имена погибших в этот день сотрудников, после чего присутствующие почтили их память минутой молчания, а представители духовенства прочитали молитву за усопших.

Завершилась памятная акция чтением мовлида и раздачей продовольственных наборов семьям полицейских, погибших при исполнении. Средства на приобретение продуктов были собраны стражами правопорядка ОМВД России по Назрани.

Напомним, теракт произошел около 9 часов утра 17 августа 2009 года. Автомобиль «Газель», за рулем которого сидел террорист-смертник, протаранив ворота, въехал во двор Назрановского РОВД, где проходило построение. Мощность взрыва составила от 200 до 400 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта были повреждены здание ОВД и расположенный рядом многоэтажный жилой дом, пострадали не только милиционеры, но и обычные граждане. Погибло 25 человек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Общественники оценивают качество дорожных работ в Ингушетии
Юным жителям села Долаково Ингушетии рассказали о вреде наркомании
В Ингушетии к 100-летию национальной государственности вышел сборник юмористических рассказов
В столице Ингушетии состоялась встреча с представителями МСП региона
Ингушских школьников приглашают к участию в фотоакции «Мое культурное лето»
Мошенник-«следователь» выманил у жительницы Ингушетии более 1 млн рублей
Ингушских исполнителей народных песен приглашают к участию в конкурсе имени Руслановой
В Ингушетии дан старт строительству семи объектов различного назначения
Жительница Ингушетии получила три года условно за хищение 1,8 млн рублей у фонда соцстраха
Ингушский спортсмен Алихан Оздоев стал победителем чемпионата Казахстана по кикбоксингу
Спикер парламента Ингушетии призвал жителей принять активное участие в муниципальных выборах

Главное

Яндекс.Метрика

 