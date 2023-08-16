Семьям участников СВО власти Назрани оказали помощь в подготовке детей к школе

Ежегодно власти муниципалитета активно принимают участие в республиканском мероприятии, помощь оказываются жителям всех административных округов города. В этом году планируется раздать более 500 портфелей со школьными принадлежностями, сообщается в ТГ мэрии города.

«Мы всегда с большим удовольствием принимаем участие в акции, так как это полезная инициатива и большое подспорье для нуждающихся семей», — отметил градоначальник Урусхан Евлоев.