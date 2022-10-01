Сенаторы от Ингушетии Хамчиев и Барахоев попали под санкции США
Представители от законодательного органа госвласти Ингушетии Мухарбек Барахоев и Белан Хамчиев пополнили санкционный список США. Соответствующее обновление опубликовало Управление по контролю за иностранными активами американского минфина.
Ограничения также коснутся сенаторов от КБР Арсена Канокова и Мухарби Ульбашева, от Северной Осетии Арсена Фадзаева и Таймураза Мамсурова, от КЧР — Ахмата Салпагарова и Крыма Казанокова.
От Ставрополья в список попали депутаты Ольга Тимофеева, Ольга Казакова, Раиса Кармазина, сенаторы Михаил Афанасов и Геннадий Ягубов.
Из чеченских политиков под санкциями будут сенаторы Мохмад Ахмадов и Сулейман Геремеев, депутат Адам Делимханов.
Минфин США обновил списки после собрания в Кремле по поводу присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.