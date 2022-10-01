Сенаторы от Ингушетии Хамчиев и Барахоев попали под санкции США

Ограничения также коснутся сенаторов от КБР Арсена Канокова и Мухарби Ульбашева, от Северной Осетии Арсена Фадзаева и Таймураза Мамсурова, от КЧР — Ахмата Салпагарова и Крыма Казанокова.

От Ставрополья в список попали депутаты Ольга Тимофеева, Ольга Казакова, Раиса Кармазина, сенаторы Михаил Афанасов и Геннадий Ягубов.

Из чеченских политиков под санкциями будут сенаторы Мохмад Ахмадов и Сулейман Геремеев, депутат Адам Делимханов.

Минфин США обновил списки после собрания в Кремле по поводу присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.