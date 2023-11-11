Дзюдо

Серебряную и бронзовую медали завоевали дзюдоисты из Ингушетии на первенстве России

0

В столице Алтайского края Барнауле проходит первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

По итогам второго дня соревнований представители республики Абдуллах Парчиев и Ахмед Камурзоев завоевали серебряную и бронзовую медали, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства спорта региона.

Там отметили, что в турнире принимают участие 763 дзюдоиста из 76 регионов России. Будут разыграны медали в 17 весовых категориях: девяти у юношей и восьми у девушек.

«Соревнования продолжаются, они проходят до 12 ноября, желаем нашим спортсменам победы и ждем дальнейших результатов», — отметили в спортивном ведомстве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вопросы межведомственного электронного взаимодействия обсуждались в судебном департаменте Ингушетии
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Ингушетии
В Ингушетии пройдет всероссийская конференция по укреплению межнациональных отношений
В Ингушетии будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи Палестине
Религиозные деятели Ингушетии провели встречи с осужденными в следственном изоляторе
Ингушетия окажет гуманитарную помощь жителям Палестины
РЖД и Торгово-промышленная палата Ингушетии подписали соглашение о сотрудничестве
Жителю Ингушетии незаконно начислили более 250 тыс. рублей за газ и свет
В МВД по Ингушетии напомнили о награжденном орденом Мужества посмертно Башире Хаутиеве
В Карабулаке Ингушетии передвижной ФАП принимал пациентов у центральной мечети города
Должники в Ингушетии погасили 468 млн рублей за электроэнергию и избежали отключений

Главное

Яндекс.Метрика

 