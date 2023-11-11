Серебряную и бронзовую медали завоевали дзюдоисты из Ингушетии на первенстве России

По итогам второго дня соревнований представители республики Абдуллах Парчиев и Ахмед Камурзоев завоевали серебряную и бронзовую медали, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства спорта региона.

Там отметили, что в турнире принимают участие 763 дзюдоиста из 76 регионов России. Будут разыграны медали в 17 весовых категориях: девяти у юношей и восьми у девушек.

«Соревнования продолжаются, они проходят до 12 ноября, желаем нашим спортсменам победы и ждем дальнейших результатов», — отметили в спортивном ведомстве.