Сестрам погибшего в зоне СВО бойца в Ингушетии помогли поступить в колледж

«В филиал фонда обратились сестры Самира и Алена Барханоевы. Их брат Ильяс погиб в зоне спецоперации, проявив героизм. Девушки выразили желание стать медсестрами и попросили помощи в поступлении на бюджетной основе в Ингушский медицинский колледж имени Асият Тутаевой», — сообщается в ТГ правительства республики.

Отмечается, что социальный координатор фонда Малсаг Вышегуров быстро отреагировал на просьбу сестер. Он связался с членами приемной комиссии и директором колледжа. В результате, вопрос был оперативно решен.

«Самира и Алена стали студентками медицинского колледжа и начали обучение по специальности «сестринское дело». Девушки были очень рады этой новости и выразили свою благодарность социальному координатору и всей команде филиала фонда за оказанную помощь», — говорится в релизе.