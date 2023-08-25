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Сестрам погибшего в зоне СВО бойца в Ингушетии помогли поступить в колледж

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Ингушский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» оказал помощь сестрам бойца, погибшего в зоне СВО, при поступлении в медицинский колледж.

«В филиал фонда обратились сестры Самира и Алена Барханоевы. Их брат Ильяс погиб в зоне спецоперации, проявив героизм. Девушки выразили желание стать медсестрами и попросили помощи в поступлении на бюджетной основе в Ингушский медицинский колледж имени Асият Тутаевой», — сообщается в ТГ правительства республики.

Отмечается, что социальный координатор фонда Малсаг Вышегуров быстро отреагировал на просьбу сестер. Он связался с членами приемной комиссии и директором колледжа. В результате, вопрос был оперативно решен.

«Самира и Алена стали студентками медицинского колледжа и начали обучение по специальности «сестринское дело». Девушки были очень рады этой новости и выразили свою благодарность социальному координатору и всей команде филиала фонда за оказанную помощь», — говорится в релизе.

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