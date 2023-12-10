Шеф-редактор газеты «Сердало» Ингушетии стал лауреатом премии «Ключевое слово»
Шеф-редактор общенациональной газеты «Сердало» Ибрагим Курскиев стал одним из победителей Всероссийской общественной премии «Ключевое слово», основной целью которой является сохранение языкового многообразия, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.
Конкурс проводился в рамках форума «Языковая политика в Российской Федерации».
Ибрагим Курскиев одержал победу в номинации «Лучший мультимедийный проект», представив следующую разработку: «Орфографический словарь ингушского языка для Microsoft Word с раскладкой клавиатуры».
Отмечается, что в этом году поступило более 250 заявок на участие из 57 субъектов страны. Торжественная церемония награждения проходила в Москве.