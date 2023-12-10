Шеф-редактор газеты «Сердало» Ингушетии стал лауреатом премии «Ключевое слово»

Конкурс проводился в рамках форума «Языковая политика в Российской Федерации».

Ибрагим Курскиев одержал победу в номинации «Лучший мультимедийный проект», представив следующую разработку: «Орфографический словарь ингушского языка для Microsoft Word с раскладкой клавиатуры».

Отмечается, что в этом году поступило более 250 заявок на участие из 57 субъектов страны. Торжественная церемония награждения проходила в Москве.