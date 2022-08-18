Нацпроекты

Шесть нацпроектов в Ингушетии находятся в зеленой зоне — Глава республики

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Шесть нацпроектов в Ингушетии по результатам мониторинга Минфина России находятся в зеленой зоне, написал в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Такие достижения радуют, так как успешная реализация нацпроектов — одна из важных составляющих в стратегии развития регионов. Благодаря им, республика строит школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, культурные объекты, модернизирует систему ЖКХ, улучшает качество дорог, решает экологические проблемы и многое другое», — отметил Калиматов.

По его словам, сравнительный анализ восьмимесячного периода 2021-2022 годов показывает положительную динамику, заключающуюся в почти двукратном увеличении показателей по кассовому освоению и значительному увеличению законтрактованных средств.

«В августе прошлого года законтрактованность составляла 73%, в текущем году она выросла на 24% и достигла почти ста процентов. Кассовое освоение средств также демонстрирует рост — с 18,28 % поднявшись до 39%. Мы будем наращивать эти темпы, чтобы к концу года там, где возможно, нацпроекты и региональные программы в рамках этих нацпроектов, были реализованы на сто процентов», — подчеркнул руководитель субъекта.

Ранее на заседании в региональном правительстве было сообщено, что в зеленой зоне находятся: «Демография» (57,8 %), «Жилье и городская среда» (60%), «Экология» (51 %), «Безопасные качественные дороги» (100%), «Малое и среднее предпринимательство» (72 %) и «Международная кооперация и экспорт» (59 %).

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