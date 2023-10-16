Школьникам Ингушетии предлагают принять участие в акции «Посвящение учителям»

Акция в рамках проекта «Культура для школьников» стартовала сегодня, 16 октября, и продлится до 22 числа этого месяца. Мероприятие приурочено к объявленному в России Году педагога и наставника.

По словам источника информации, для участия в мероприятии школьникам нужно записать совместный со своим учителем видеоролик с прочтением любимого стихотворения, а учащимся музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования — видеоролик с совместным исполнением инструментального или вокального музыкального произведения и опубликовать запись во «ВКонтакте» с хештегом #учителькдш.

Авторы 30 наиболее интересных поэтических и 30 музыкальных работ получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культура для школьников. РФ», добавил собеседник.