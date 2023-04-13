Школьники села Гази-Юрт Ингушетии вступили в ряды юнармейцев

«В дружную семью юнармейцев влились 25 учащихся, которые дали клятву быть всегда верными Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав, быть честными, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки», — рассказала Богатырева.

По завершении торжественного посвящения ребята получили юнармейские удостоверения и нагрудные значки, добавила она.