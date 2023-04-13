Юнармия

Школьники села Гази-Юрт Ингушетии вступили в ряды юнармейцев

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В День космонавтики, 12 апреля, ученики школы села Гази-Юрт вступили в ряды юнармейцев, проинформировала газету «Ингушетия» начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева.

«В дружную семью юнармейцев влились 25 учащихся, которые дали клятву быть всегда верными Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав, быть честными, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки», — рассказала Богатырева.

По завершении торжественного посвящения ребята получили юнармейские удостоверения и нагрудные значки, добавила она.

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