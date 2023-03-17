Школьники Сунженского района Ингушетии приняли участие в юнармейской акции «Мой Крым»
Учащиеся школы № 3 сельского поселения Нестеровское Сунженского района приняли участие в юнармейской акции «Мой Крым», приуроченной к празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией.
Как рассказала газете «Ингушетия» начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева, школьники сняли видео, на котором они выстроились в форме сердца, другие ребята в руках держали листы бумаги с надписью «Крым и Россия вместе навсегда!» и российские флаги.
Чтобы принять участие в акции, надо видео разместить в соцсетях с хештегами #КрымскаяЮнармейскаяВесна, #мойКрым, #18марта, #субъект, где была реализована акция.