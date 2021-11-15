Швейная фабрика в Ингушетии по-прежнему нуждается в работниках

На предприятие продолжают поступать заказы от крупных сетевых магазинов. По словам заместителя директора швейного объединения «Ингушетия» Якуба Чумакова, в настоящее время швеи работают над тремя крупными заказами, например, над изготовлением 4 тыс. утеплённых курток.

Предприятие предполагает удобный график работы (выходные суббота, воскресенье), корпоративный транспорт, бесплатное питание и обучение в процессе работы. В этом помогают турецкие специалисты. Зарплата начисляется и за время стажировки.