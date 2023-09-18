Сильнодействующие препараты переправлялись в Ингушетию по почте

Отмечается, что в декабре прошлого года обвиняемые в сети «Интернет» познакомились со сбытчиком сильнодействующих веществ. Тот за 64 тыс. рублей обязался переправлять их по почте на имя одного из них и имена знакомых, не подозревавших об их преступных намерениях.

Довести свой преступный умысел до конца фигуранты не смогли, поскольку в феврале текущего были задержаны правоохранителями при получении первой партии сильнодействующих препаратов в почтовом отделении Карабулака. Из незаконного оборота были изъяты «Прегабалин» и «Тропикамид» — 358,01 и 40,84 граммов соответственно.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Карабулакский районный суд. В отношении сбытчика сильнодействующих веществ, дело выделено в отдельное производство.