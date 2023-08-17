Криминал

Силовики пресекли нелегальную продажу «прослушки» в Ингушетии

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Сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли преступную деятельность 22-летнего местного жителя, осуществлявшего незаконную продажу в интернете устройства с функцией скрытой съемки, передачи по WiFi-каналу фото- и видеоинформации, закамуфлированного под скрытую мини-камеру. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Указанное изделие предназначено для негласного получения информации, использовать которое имеют право лица, уполномоченные осуществлять оперативно-разыскную деятельность», — сказал представитель УФСБ.

По данным собеседника издания, следственные органы в отношении гражданина возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

В настоящее время осуществляются следственные действия
и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

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