Силовики пресекли нелегальную продажу «прослушки» в Ингушетии
Сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли преступную деятельность 22-летнего местного жителя, осуществлявшего незаконную продажу в интернете устройства с функцией скрытой съемки, передачи по WiFi-каналу фото- и видеоинформации, закамуфлированного под скрытую мини-камеру. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Указанное изделие предназначено для негласного получения информации, использовать которое имеют право лица, уполномоченные осуществлять оперативно-разыскную деятельность», — сказал представитель УФСБ.
По данным собеседника издания, следственные органы в отношении гражданина возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).
В настоящее время осуществляются следственные действия
и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.