Обыск

Силовики пришли с обыском в частный дом в Назрани

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Фото тематическое

Правоохранительные органы с утра проводят следственные мероприятия в частном доме в Назрани, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Обыски идут в Назрани по ул. Картоева. Правоохранители приехали на трех машинах УАЗ «Патриот», трех «Газелях» и бронированном «Камазе», — сказал собеседник издания.

По его словам, доступ к дому заблокирован, территория оцеплена.

При этом он предположил, что следственные мероприятия могут быть связаны с уголовным делом по ст.205.4 УК РФ (организация террористического сообщества).

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