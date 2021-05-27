Силовики пришли с обыском в частный дом в Назрани
Правоохранительные органы с утра проводят следственные мероприятия в частном доме в Назрани, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Обыски идут в Назрани по ул. Картоева. Правоохранители приехали на трех машинах УАЗ «Патриот», трех «Газелях» и бронированном «Камазе», — сказал собеседник издания.
По его словам, доступ к дому заблокирован, территория оцеплена.
При этом он предположил, что следственные мероприятия могут быть связаны с уголовным делом по ст.205.4 УК РФ (организация террористического сообщества).