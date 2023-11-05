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Скончался заслуженный тренер России по боксу и кикбоксингу Руслан Чапанов

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Руслан Чапанов

Скончался заслуженный тренер России по боксу и кикбоксингу Руслан Чапанов. Прославленному тренеру, который считается основоположником школы бокса Ингушетии, было 76 лет.

В правительстве республики напомнили, что Руслан Чапанов был тренером ряда титулованных ингушских боксеров, в том числе Олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева и чемпиона мира среди профессионалов Ахмеда Котиева.

Его учеником был также первый чемпион СССР среди профессионалов Умар Джаниев.

Руслан Эдильгиреевич Чапанов родился 4 апреля 1947 года в городе Павлодаре Казахстана, когда ингушский народ находился в ссылке. Активно заниматься боксом начал с детства, проходил подготовку под руководством Анатолия Леонидовича Петрова, позже был подопечным тренера Алика Хаялиева. Как спортсмен показывал довольно неплохие результаты, выполнил норматив мастера спорта СССР, однако из-за травмы спины вынужден был рано завершить спортивную карьеру.

В 1969 году он вернулся на историческую родину, поселившись в поселке Карца Пригородного района, где в 1980 году открыл собственную школу бокса и начал осуществлять тренерскую деятельность. С 1992 года, после «осетино-ингушского конфликта», проживает в Назрани, в течение многих лет работал старшим тренером в республиканской специализированной детско-юношеской школе по боксу. Занимал должность президента Федерации бокса Ингушетии.

За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIX Олимпийских играх в 2010 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Руслан Чапанов также проявил себя как тренер по кикбоксингу, трое его воспитанников становились чемпионами мира в этом виде спорта.

Он — заслуженный работник физической культуры, за выдающиеся достижения на тренерском поприще дважды удостоен почетного звания «Заслуженный тренер Российской Федерации» — по боксу и кикбоксингу

Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким Руслана Чапанова.

Дала гешт долда цуна!

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