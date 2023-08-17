Следком и прокуратура Ингушетии проводят проверку по факту падения ветки на подростка в парке

Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере благоустройства и надлежащего содержания городских насаждений, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, уполномоченных осуществлять данную деятельность, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В свою очередь в СУ СКР по республике отметили, что следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что несовершеннолетний житель города Малгобека госпитализирован в реанимационное отделение ЦРБ после падения ему на голову ветки в городском парке. Произошло это, когда он, играя в баскетбол, забежал под дерево за укатившимся мячом.