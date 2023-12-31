Новый год

Следователи Ингушетии поздравили воспитанников дома-интерната с наступающим Новым годом

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Следователи республики навестили воспитанников подшефных дома-интерната и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в сельском поселении Троицкое Сунженского района, сообщили «Ингушетии» в пресс-служба СУ СКР по региону.

Гости передали подопечным новогодние подарки, от лица руководства и всего коллектива следственного управления поздравили воспитанников и персонал организаций с наступающим Новым годом, пожелали здоровья, успехов в учебе и счастливого будущего.

«Сотрудниками ведомства воспитанникам социальных учреждений на постоянной основе оказывается шефская помощь, но наиболее ожидаемыми для детей являются праздничные дни, особенно новогодние, когда к ним приходят гости. В детских учреждениях всегда царят радость, улыбки и веселье, они искренне радуются, получая долгожданные подарки с разными сладостями», — отметил собеседник издания.

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