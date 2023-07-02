Следком

Следователи выявили незаконную выдачу земельных участков в Ингушетии 10 лет назад

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В отношении сотрудников администрации сельского поселения Яндаре Ингушетии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, в 2013 году чиновники администрации села при отсутствии правовых оснований выданы выписки из постановлений администрации Назрановского района, содержащие заведомо ложные сведения о выделении трем местным жителям земельных участков общей площадью 30 соток. В результате бюджету муниципалитета причинен ущерб на сумму более 1 млн 100 тыс. рублей.

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, говорится в релизе.

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