Следователи выявили незаконную выдачу земельных участков в Ингушетии 10 лет назад
В отношении сотрудников администрации сельского поселения Яндаре Ингушетии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным следствия, в 2013 году чиновники администрации села при отсутствии правовых оснований выданы выписки из постановлений администрации Назрановского района, содержащие заведомо ложные сведения о выделении трем местным жителям земельных участков общей площадью 30 соток. В результате бюджету муниципалитета причинен ущерб на сумму более 1 млн 100 тыс. рублей.
В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, говорится в релизе.