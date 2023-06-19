Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, а также приняты решения:

— о распределении прибыли (убытков) по результатам 2022 года;

— о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2022 года;

— о внесении изменений в Устав ПАО «Россети Северный Кавказ»;

— об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» и прав, предоставляемых этими акциями;

— об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций.

Избран новый состав Совета директоров Общества, в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):

• Мольский Алексей Валерьевич — заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;

• Левченко Роман Алексеевич — генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»;

• Андреева Елена Викторовна — заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»;

• Устюгов Дмитрий Владимирович — директор по правовым вопросам ПАО «Россети»;

• Камышников Александр Петрович — директор по безопасности ПАО «Россети»;

• Ляпунов Евгений Викторович — заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети»;

• Лещевская Юлия Александровна — заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;

• Баранюк Наталья Николаевна — руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»;

• Макаров Владимир Александрович — директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;

• Парамонова Наталья Владимировна — первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»;

• Сасин Николай Иванович — Председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ».

Членами Ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент выдвижения):

• Ульянов Антон Сергеевич — директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

• Царьков Виктор Владимирович — первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

• Тришина Светлана Михайловна — заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

• Рогачев Кирилл Евгеньевич — начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

• Остроухова Ольга Викторовна — главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ» назначен коллективный участник в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

Компания ПАО «Россети Северный Кавказ» является дочерним обществом ПАО «Россети». Крупнейшая сетевая компания Северо-Кавказского федерального округа. Производственный потенциал группы «Россети Северный Кавказ» состоит из 31,3 тыс. подстанций общей мощностью порядка 19 МВА, протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи — более 136,5 тыс. км. Глава компании — генеральный директор Роман Алексеевич Левченко.