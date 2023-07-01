Безопасность

Сотрудник МЧС по Ингушетии провел профилактическую беседу с детьми в лагере «Молодой патриот»

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Сотрудник государственного пожарного надзора Калой Хамхоев, провел профилактическое мероприятие в круглосуточном стационарном лагере «Молодой патриот» в Малгобеке, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ходе визита, представитель чрезвычайного ведомства проверил наличие и исправность пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, запасных выходов в центре военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, на базе которого и открыт лагерь.

Хамхоев проинструктировал персонал, рассказал ребятам об основных мерах пожарной безопасности, к каким последствиям может привести шалость с огнем, а также показал, как пользоваться огнетушителем и в каких ситуациях он применяется.

«Главная цель мероприятия — актуализировать знания о правилах безопасности у отдыхающих детей и обслуживающего персонала, закрепить их навыки при отработке практических действий в различных нештатных ситуациях», — отметили в ведомстве.

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