Сотрудник ВОГ и инспектор ДПС Ингушетии получили ранения средней тяжести при обстреле поста

«В результате нападения в больницу доставлен сотрудник ВОГ МВД РФ с ранением нижней конечности левой ноги, сквозное приникающее, он госпитализирован в травматологическое отделение. Пострадал и инспектор ДПС Ингушетии 2001 г. р., у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб обеих ног. Мужчина находится в нейрохирургическом отделении», — сказал собеседник.

Как уточнили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минздрава, состояние пациентов средней степени тяжести. Оба находятся в сознании, жизни раненых полицейских ничего не угрожает.

Как сообщил нашему изданию информированный источник, неизвестные, обстреляв пост в течение 5-6 минут, скрылись в лесном массиве в сторону села Майское Пригородного района. К нападению могут быть причастны трое молодых людей, которые ушли из дома несколько дней назад в Ингушетии. Сейчас их ищут правоохранительные органы. Они объявлены в розыск. По оперативной информации, они вооружены.

Как сообщало ранее СУ СКР по Северной Осетии, 27 марта примерно в 23:25 неизвестные лица с использованием огнестрельного оружия совершили нападение на пост полиции, расположенный на пересечении автодорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское, где находились сотрудники полиции.

В результате двое правоохранителей получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. По данному факту следственным отделом по Пригородному району СУ СКР Северной Осетии возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и задержанию лиц, его совершивших.