Сотрудниками полиции Ингушетии задержан подозреваемый в поджоге домовладения

У гражданина принята явка с повинной в том, что он 25 июня, отжав пластиковое окно, проник в упомянутое домовладение, похитил мобильный телефон Samsung Galaxy А3, стоимостью 5 тыс. рублей, а затем, руководствуясь личными неприязненными отношениями, поджог покрывало, находившееся на кровати, в результате чего произошло возгорание домовладения.

Похищенный телефон изъят. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и ч. 2 ст. 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений).

Подозреваемый задержан в порядке статей 91 и 92 УПК России и водворен в ИВС.