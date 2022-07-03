Поджог

Сотрудниками полиции Ингушетии задержан подозреваемый в поджоге домовладения

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Правоохранителями Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту возгорания домовладения, расположенного в городе Карабулаке, установили и доставили в отдел подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД по региону.

У гражданина принята явка с повинной в том, что он 25 июня, отжав пластиковое окно, проник в упомянутое домовладение, похитил мобильный телефон Samsung Galaxy А3, стоимостью 5 тыс. рублей, а затем, руководствуясь личными неприязненными отношениями, поджог покрывало, находившееся на кровати, в результате чего произошло возгорание домовладения.

Похищенный телефон изъят. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и ч. 2 ст. 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений).

Подозреваемый задержан в порядке статей 91 и 92 УПК России и водворен в ИВС.

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