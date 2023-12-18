Самозахваты

Сотрудники администрации Назрановского района пресекли самовольный захват земельного участка

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Рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники земельного и строительного отделов администрации Назрановского района, а также глава сельского поселения Экажево, посетила новостройки, где одна жительница захватила земельный участок вместе с прилегающей к ней дорогой.

Как сообщили газете «Ингушетия» власти района, инспекционная группа провела профилактическую беседу с нарушительницей законодательства о земле и объяснила ей цель своего визита и последствия данных деяний. После обстоятельного разговора самозахватчица заверила, что уберет ограждения, которые поставила.

На днях начальник УМИ и ЗР администрации Рамазан Бузуртанов и помощник главы района Адам Мужахоев обследовали территорию, на которой был пресечен самозахват земли.

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