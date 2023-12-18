Сотрудники администрации Назрановского района пресекли самовольный захват земельного участка

Как сообщили газете «Ингушетия» власти района, инспекционная группа провела профилактическую беседу с нарушительницей законодательства о земле и объяснила ей цель своего визита и последствия данных деяний. После обстоятельного разговора самозахватчица заверила, что уберет ограждения, которые поставила.

На днях начальник УМИ и ЗР администрации Рамазан Бузуртанов и помощник главы района Адам Мужахоев обследовали территорию, на которой был пресечен самозахват земли.