Сотрудники краеведческого музея Ингушетии присоединились к акции «Георгиевская ленточка»
Работники краеведческого музея Ингушетии приняли участие в акции «Георгиевская ленточка», рассказал нашему изданию представитель учреждения.
По его словам, они роздали ленточки посетителям музея, а также ученикам восемнадцатой школы Назрани.
«Георгиевская ленточка» является символом не сломленного духом народа, который победил фашизм в Великой Отечественной войне. Этот символ — выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на полях сражения, благодарность людям, отдавшим все для фронта, всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году", — отметил собеседник.