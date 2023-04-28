Сотрудники краеведческого музея Ингушетии присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

По его словам, они роздали ленточки посетителям музея, а также ученикам восемнадцатой школы Назрани.

«Георгиевская ленточка» является символом не сломленного духом народа, который победил фашизм в Великой Отечественной войне. Этот символ — выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на полях сражения, благодарность людям, отдавшим все для фронта, всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году", — отметил собеседник.