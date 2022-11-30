Учения

Сотрудники МЧС по Ингушетии «ликвидировали аварию» на железнодорожном транспорте

0

В городе Карабулаку Ингушетии на территории торгово-строительной компании «Регион», прошли учения по ликвидации последствий аварии на железнодорожном транспорте.

Отрабатывались вопросы взаимодействия ГУ МЧС по республике и территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Пожарные караулы справились с поставленной задачей, показав слаженность и профессионализм в тушении условно горящих цистерн. Облаченные в огнестойкие костюмы, они вызывали уважение даже на учениях. Спасатели провели учебную эвакуацию жителей с раздачей им памяток о безопасности в случае пожара.

В целом поставленная задача была выполнена благодаря слаженным действиям всех, кто по долгу службы, и призванию, первым приходит на помощь человеку, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Сунже Ингушетии продолжается строительство школы на 250 мест
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Марзабеку Мальсагову
Артисты ингушской филармонии выступили с концертом в детском реабилитационном центре
Минавтодор Ингушетии расчистил дорожное полотно в горном Джейрахском районе
В Джейрахском районе Ингушетии семьям мобилизованных передали продуктовые наборы
В ИнгНИИ прошел семинар «Женщины в общественной и политической жизни Ингушетии в XX столетии»
Единороссы Ингушетии присоединятся к партийной акции «Новогодняя почта»
Жители Ингушетии могут бесплатно получить онлайн-консультации врачей ведущих медицинских центров
В Ингушском госуниверситете впервые прошли соревнования по стритболу
В отделении «Почты России» в Ингушетии установили ящик для писем Деду Морозу
В Ингушетии стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом

Главное

Яндекс.Метрика

 