Сотрудники МЧС по Ингушетии «ликвидировали аварию» на железнодорожном транспорте

Отрабатывались вопросы взаимодействия ГУ МЧС по республике и территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Пожарные караулы справились с поставленной задачей, показав слаженность и профессионализм в тушении условно горящих цистерн. Облаченные в огнестойкие костюмы, они вызывали уважение даже на учениях. Спасатели провели учебную эвакуацию жителей с раздачей им памяток о безопасности в случае пожара.

В целом поставленная задача была выполнена благодаря слаженным действиям всех, кто по долгу службы, и призванию, первым приходит на помощь человеку, сообщает пресс-служба МЧС по региону.