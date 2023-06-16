Сотрудники ОФСИН по Ингушетии помогли водителю потушить загоревшийся автомобиль
Начальник пресс-службы Илез Ханиев, старший инспектор группы режима и надзора Юсуп Фаргиев, инспектор группы охраны и конвоирования Зелемхан Цечоев ОФСИН России по Ингушетии, находясь на выезде в городе Малгобеке, на обочине дороги заметили автомобиль из-под капота которого шел дым и виден был огонь.
Сотрудники учреждения незамедлительно остановили свою машину и с помощью огнетушителя приступил к локализации очага возгорания.
Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников уголовно-исполнительной системы пожар был потушен, и никто не пострадал.
Водитель загоревшегося автомобиля поблагодарил, пришедших на помощь, предотвратив возможный несчастный случай, сообщат пресс-служба ОФСИН по региону.