Сотрудники ОФСИН по Ингушетии помогли водителю потушить загоревшийся автомобиль

Начальник пресс-службы Илез Ханиев, старший инспектор группы режима и надзора Юсуп Фаргиев, инспектор группы охраны и конвоирования Зелемхан Цечоев ОФСИН России по Ингушетии, находясь на выезде в городе Малгобеке, на обочине дороги заметили автомобиль из-под капота которого шел дым и виден был огонь.