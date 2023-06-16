Взаимопомощь

Сотрудники ОФСИН по Ингушетии помогли водителю потушить загоревшийся автомобиль

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Начальник пресс-службы Илез Ханиев, старший инспектор группы режима и надзора Юсуп Фаргиев, инспектор группы охраны и конвоирования Зелемхан Цечоев ОФСИН России по Ингушетии, находясь на выезде в городе Малгобеке, на обочине дороги заметили автомобиль из-под капота которого шел дым и виден был огонь.

Сотрудники учреждения незамедлительно остановили свою машину и с помощью огнетушителя приступил к локализации очага возгорания.

Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников уголовно-исполнительной системы пожар был потушен, и никто не пострадал.

Водитель загоревшегося автомобиля поблагодарил, пришедших на помощь, предотвратив возможный несчастный случай, сообщат пресс-служба ОФСИН по региону.

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