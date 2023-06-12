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Сотрудники управления войск национальной гвардии по Ингушетии поддержали акцию «Флаг России»

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Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Ингушетии поддержали всероссийскую акцию «Флаг России», посвященную одному из главных государственных праздников — Дню российского государства.

Росгвардецы поздравляли граждан на улицах городов региона и раздавали триколоры. С наибольшим интересом акцию восприняли дети и водители проезжающих автомобилей, мероприятие получило одобрение и поддержку от жителей и гостей региона.

«Сотрудники вневедомственной охраны с большой радостью принимают участие в общественной жизни республики и страны, и с воодушевлением поздравляют жителей Ингушетии с важным государственным праздником», — отметил начальник сунженского филиала вневедомственной охраны Микаил Дзарахов.

 

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