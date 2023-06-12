Сотрудники управления войск национальной гвардии по Ингушетии поддержали акцию «Флаг России»

Росгвардецы поздравляли граждан на улицах городов региона и раздавали триколоры. С наибольшим интересом акцию восприняли дети и водители проезжающих автомобилей, мероприятие получило одобрение и поддержку от жителей и гостей региона.

«Сотрудники вневедомственной охраны с большой радостью принимают участие в общественной жизни республики и страны, и с воодушевлением поздравляют жителей Ингушетии с важным государственным праздником», — отметил начальник сунженского филиала вневедомственной охраны Микаил Дзарахов.