Совет ветеранов МВД Ингушетии оказал помощь семье погибшего правоохранителя
Совет ветеранов МВД Ингушетии оказал помощь семье погибшего правоохранителя, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ветераны органов внутренних дел не забывают семьи погибших и умерших коллег, всегда поддерживают родных и близких своих соратников.
«Накануне совет ветеранов МВД по Ингушетии во главе с полковником милиции в отставке Магомед-Сали Котиевым оказал материальную помощь для ремонта жилья семье стража правопорядка, погибшего при исполнении служебных обязанностей», — говорится в релизе.