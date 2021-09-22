Взаимопомощь

Совет ветеранов МВД Ингушетии оказал помощь семье погибшего правоохранителя

0

Совет ветеранов МВД Ингушетии оказал помощь семье погибшего правоохранителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ветераны органов внутренних дел не забывают семьи погибших и умерших коллег, всегда поддерживают родных и близких своих соратников.

«Накануне совет ветеранов МВД по Ингушетии во главе с полковником милиции в отставке Магомед-Сали Котиевым оказал материальную помощь для ремонта жилья семье стража правопорядка, погибшего при исполнении служебных обязанностей», — говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19
Мэрией Малгобека Ингушетии заасфальтирован участок дороги, прилегающей к городской автостанции
В Ингушетии ожидаются ливни в сочетании с грозой и шквал до 20 метров в секунду
Ингушские спортсмены завоевали три медали на XI Международном турнире в Грозном
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках повышения квалификации сотрудников состоялась лекция по делопроизводству
Более 200 бегунов из 62 субъектов России примут участие в III марафоне «Джейрах» в Ингушетии
Комиссия полпредства в СКФО проверит в Ингушетии реализацию нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение»
Полтора килограмма героина изъято у жителя Ингушетии
Женщина попалась на крупном мошенничестве при благоустройстве общественной территории в Ингушетии
В Ингушетии должностные лица администрации сельского поселения подозреваются в незаконной выдаче земельных участков
Ансамбль «Ингушетия» представит республику на фестивале культуры и спорта народов Юга России в Крыму

Главное

Яндекс.Метрика

 