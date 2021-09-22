Совет ветеранов МВД Ингушетии оказал помощь семье погибшего правоохранителя

Отмечается, что ветераны органов внутренних дел не забывают семьи погибших и умерших коллег, всегда поддерживают родных и близких своих соратников.

«Накануне совет ветеранов МВД по Ингушетии во главе с полковником милиции в отставке Магомед-Сали Котиевым оказал материальную помощь для ремонта жилья семье стража правопорядка, погибшего при исполнении служебных обязанностей», — говорится в релизе.