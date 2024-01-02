Спасатели и волонтеры ищут пропавшего в Ингушетии человека
Спасатели и волонтеры ищут пропавшего жителя Сунженского района республики, информировали «Ингушетию» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
Сообщение о том, что в сельском поселение Троицкое ведутся поиски местного жителя 2007 года рождения, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике накануне в 21:05 мск.
Привлечены сотрудники поисково-спасательных отрядов «Эрши» и «Ингушский»: 7 человек и две единицы техники.
Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.