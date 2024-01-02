МЧС

Спасатели и волонтеры ищут пропавшего в Ингушетии человека

0

Спасатели и волонтеры ищут пропавшего жителя Сунженского района республики, информировали «Ингушетию» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

Сообщение о том, что в сельском поселение Троицкое ведутся поиски местного жителя 2007 года рождения, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике накануне в 21:05 мск.

Привлечены сотрудники поисково-спасательных отрядов «Эрши» и «Ингушский»: 7 человек и две единицы техники.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Спасатели нашли пропавшего жителя Ингушетии
Минкультуры и фонд «Сафмар» организовали для 6 тыс. детей в Ингушетии новогодний праздник
В 2023 году число самозанятых в Ингушетии увеличилось почти в два раза
В музее ИЗО Ингушетии пройдет акция «Музейный марафон»
В Ингушетии в первый день Нового года родилось 14 детей
Глава Магаса вручил награды работникам подведомственных организаций
Новогодняя ночь в Ингушетии прошла без ДТП
Третью группу беженцев из Палестины приняли в Ингушетии
Лавинная опасность прогнозируется в горах Ингушетии 
Жительницу Ярославля осудят в Ингушетии за сбыт наркотиков в составе ОПГ
Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Новым 2024 годом

Главное

Яндекс.Метрика

 