Спасатели и волонтеры ищут пропавшего в Ингушетии человека

Сообщение о том, что в сельском поселение Троицкое ведутся поиски местного жителя 2007 года рождения, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике накануне в 21:05 мск.

Привлечены сотрудники поисково-спасательных отрядов «Эрши» и «Ингушский»: 7 человек и две единицы техники.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.