Спикер республиканского парламента поздравил жителей региона с 99-летием образования ингушской государственности

Трудно переоценить это историческое событие в процессе становления и развития ингушской государственности.

Председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев особо отметил в своём обращении в связи с этой датой: «Образование Ингушской автономной области способствовало решению политических задач, социально-экономических вопросов, а также вопросов развития культуры. В эти годы увеличились в несколько раз темпы экономического и промышленного роста. В области открывались новые производства, заводы, фабрики, ремонтные мастерские. Также в начале 30 годов прошлого века начинается добыча нефти в Малгобеке. Формирование нефтяной промышленности имело важное значение для экономического развития Ингушетии.

Основой экономического развития являлось сельское хозяйство, в котором происходил постепенный рост и увеличение объемов выращиваемой продукции. Автономия дала мощный импульс развитию просвещения и образования, становлению ингушской науки, открытию новых школ, больниц, учебных, научных учреждений, общему прогрессу культуры».

В следующем году в республике будут отмечать 100-летие ингушской государственности. Напомним, 12 апреля 2021 года Президент России В. В. Путин подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования этой юбилейной даты.

«Сегодня, как и почти век назад, ингушский народ стремится к укреплению и развитию своей государственности в составе Российской Федерации. Республика Ингушетия уверенно развивается в единой семье многонационального народа России. Только в мире и согласии, укрепляя единство и сплоченность, мы сможем противостоять любым невзгодам и трудностям, достичь поставленных целей во имя благополучия и процветания родной Ингушетии и нашего Отечества», — подчеркнул Магомет Тумгоев.