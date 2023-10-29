Греко-римская борьба

Спортсмен из Ингушетии взял «золото» на турнире по греко-римской борьбе в Грозном

0

Исмаил Дзангиев занял первое место на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, проходивших 27-28 октября в Грозном, сообщили газете «Ингушетия» в районной администрации.

«Воспитанник спортивной школы сельского поселения Нестеровское имени Мусы Евлоева заслужено занял первое место на всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера СССР и России Пазла Умарова по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет», — рассказал собеседник.

По его словам, выступал спортсмен в весовой категории до 48 кг. Тренирует борца Багаудин Хакиев.

«Поздравляем с яркой и достойной победой. Выражаем благодарность тренеру Багаудину Хакиеву за усилия, наставления и большую проделанную работу», — добавили в администрации.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии при хлопке газа в частном доме пострадали два человека
Глава Ингушетии поздравил работников автотранспортного комплекса с профессиональным праздником
Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с днем вневедомственной охраны
Команда Ингушетии принимает участие в фестивале гимнастики Dag Gym-2023 в Дагестане
Пропавшая в Ингушетии девочка найдена живой и здоровой
Пропавшего ребенка ищут в Ингушетии
В Ингушетии снизилось количество ДТП и выросло число погибших
Более 255 млн рублей получит Ингушетия на социальную поддержку по оплате ЖКУ
Ингушетия присоединилась к марафону в поддержку донорства костного мозга
Находящийся в федеральном розыске дебошир попался полиции в Ингушетии на хранении марихуаны
В Ингушетии незаконно срубили 65 деревьев ценной породы

Главное

Яндекс.Метрика

 