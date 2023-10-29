Спортсмен из Ингушетии взял «золото» на турнире по греко-римской борьбе в Грозном
Исмаил Дзангиев занял первое место на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, проходивших 27-28 октября в Грозном, сообщили газете «Ингушетия» в районной администрации.
«Воспитанник спортивной школы сельского поселения Нестеровское имени Мусы Евлоева заслужено занял первое место на всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера СССР и России Пазла Умарова по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет», — рассказал собеседник.
По его словам, выступал спортсмен в весовой категории до 48 кг. Тренирует борца Багаудин Хакиев.
«Поздравляем с яркой и достойной победой. Выражаем благодарность тренеру Багаудину Хакиеву за усилия, наставления и большую проделанную работу», — добавили в администрации.