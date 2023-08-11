Спортсменам из Запорожской области в Ингушетии создали все условия для отдыха и тренировок

Об этом в своем Телеграм-канале написал министр по физической культуре и спорту региона Али Дошхаклоев, посетивший республиканский спортивно-тренировочный центр в сельском поселении Мужичи Сунженского района.

Ранее с гостями встретился и руководитель администрации Глава и правительства республики Джамбулат Оздоев, который несколько раз побывал в подшефном Токмакском районе.

Али Дошхаклоев напомнил, что юные спортсмены являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы города Токмак.

«Пообщался с ребятами, их тренерами и родителями, все очень довольны бытом и условиями, которые для них созданы. Хочу поблагодарить руководство республики и правительство за оказанное содействие во всех сложных вопросах по приему детей. Убежден, что сборы пройдут на самом высоком организационном уровне и наши гости уедут с новыми эмоциями и хорошими впечатлениями о нашей республике. Мы создали для них самые комфортные условия, чтобы они почувствовали домашний уют», — подчеркнул министр, отметив колоссальную силу духа борцов, которые несмотря ни на какие трудности, продолжают заниматься спортом.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов ранее дал поручение принять гостей на достойном уровне.

«Как мне доложили, спортсменов в первую очередь обеспечат пятиразовым питанием, медицинским обслуживанием и безопасностью. Кроме того, запланировано проведение культурных, досуговых, развлекательных мероприятий, включая экскурсии по горной Ингушетии. Они обязательно должны увидеть наши достопримечательности и убедиться, насколько у нас красиво, какие здесь добрые и гостеприимные люди живут», — отметил он.

«У нас есть договоренности с администрацией Токмакского района о взаимном сотрудничестве. Люди здесь живут непросто из-за известных событий. И им сейчас очень нужны наша помощь и поддержка», — добавил Махмуд-Али Калиматов.