Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата России по всестилевому карате
Пять медалей выиграли ингушские спортсмены на первенстве России по всестилевому карате.
«Победили на турнире Агиев Ислам (72 кг), Янарсанов Ислам (90 кг), Местоев Абабукар (80 кг). Еще двое спортсменов — Султыгов Якуб (90 кг) и Хачаруев Ибрагим (80 кг) — выиграли «бронзу», — рассказал собеседник.
По его словам, Агиев, Местоев и Янарсанов выполнили норматив мастера спорта и успешно квалифицировались для участия в предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Орле.
Спортсмены тренируются под руководством Шаухалова Абдул-Азита и Рассумова Исмаила, сообщили в Федерации всестилевого карате республики.