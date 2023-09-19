Карате

Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата России по всестилевому карате

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Пять медалей выиграли ингушские спортсмены на первенстве России по всестилевому карате.

«Победили на турнире Агиев Ислам (72 кг), Янарсанов Ислам (90 кг), Местоев Абабукар (80 кг). Еще двое спортсменов — Султыгов Якуб (90 кг) и Хачаруев Ибрагим (80 кг) — выиграли «бронзу», — рассказал собеседник.

По его словам, Агиев, Местоев и Янарсанов выполнили норматив мастера спорта и успешно квалифицировались для участия в предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Орле.

Спортсмены тренируются под руководством Шаухалова Абдул-Азита и Рассумова Исмаила, сообщили в Федерации всестилевого карате республики.

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