Спортсмены из Ингушетии стали призерами межрегионального турнира по грэпплингу

«Магомед-Амин Ганиев продемонстрировал высокий профессионализм, заняв первое место в категории до 38 кг. Билал Колоев показал мастерство и упорство, завоевав серебряную медаль в категории до 47 кг», — рассказал собеседник.

По его словам, оба спортсмена продемонстрировали выдающиеся спортивные способности.

Отмечается, что бойцы представляют клуб Sabr Jiu-Jitsu. Тренирует ребят Имран Магомадов.