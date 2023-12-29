Спортсмены из Ингушетии стали призерами межрегионального турнира по грэпплингу
Представители региона завоевали золотую и серебряную медали на межрегиональном турнире по грэпплингу Fight Zone Tournament, который проходил в Нальчике, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Магомед-Амин Ганиев продемонстрировал высокий профессионализм, заняв первое место в категории до 38 кг. Билал Колоев показал мастерство и упорство, завоевав серебряную медаль в категории до 47 кг», — рассказал собеседник.
По его словам, оба спортсмена продемонстрировали выдающиеся спортивные способности.
Отмечается, что бойцы представляют клуб Sabr Jiu-Jitsu. Тренирует ребят Имран Магомадов.