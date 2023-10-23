Спортсмены из Ингушетии завоевали 41 медаль на турнире по джиу-джитсу в Грозном

«Наши джитсеры выступили достойно. Выложились на 100% и показали отличные результаты! От Ингушетии участвовали 36 спортсменов из 7 клубов», — рассказал Тагир Хамхоев.

По его словам, 36 спортсменов 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 и 2018-2019 годов рождения и в возрастной категории от 18 до 35 лет оспаривали победу в общей сложности в 32 весовых категориях: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41+, 42+, 46, 48, 53+, 74, 80, 82, 88, 92, 94 кг.

Отмечается, что воспитанники клубов Karabulak BJJ, Academy Jiu-Jitsu Sunja, Gaytukiev Team BJJ, Magas BJJ и «Гаракх» завоевали 40 медалей различного достоинства: 14 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей.