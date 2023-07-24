Спорт

Стали известны сроки окончания строительства ФОКа в Назрановском районе Ингушетии

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Анонсированное ранее строительство первого физкультурно-оздоровительного комплекса началось в сельском поселении Барсуки, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
 

«Первый спорткомплекс, где будут созданы все условия для тренировочного процесса и проведения спортивных занятий с детьми и молодежью, начали строить в сельском поселении Барсуки Назрановского района», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник нашего издания, крупный объект возводят в рамках национального проекта «Демография» и исполнения поручения Президента России Владимира Путина.

Строительный контроль на участке будет осуществлять управление капстроительства республики, заказчиком объекта выступает Минстрой региона. Возведение спорткомплекса согласно проекту подрядчики планируют завершить к концу 2024 года.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Ингушетия запланировала строительство свыше 70 спортивных объектов по новой программе развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Речь идет о ФОКах, многофункциональных спортплощадках и футбольных полях. Новый спорткомплекс в 2023 году откроют в Сунже вместо снесенного старого сооружения, где выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и требований безопасности.

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