Старинная ручная мельница стала достоянием Дома народного творчества Ингушетии

По словам собеседника, мельница из мягкого известняка принадлежала семье методиста отдела этнографии РДНТ Байали Хайрова, который и принес ее.

Как рассказал собеседник, у данной реликвии интересная судьба — вместе со своей хозяйкой Хайровой Айшет Эльбердиевной, 1919 года рождения, она пережила годы депортации ингушского народа. Хайровы, жившие до 1944 года в селе Даттых, взяли мельницу с собой. Она верно служила им в далеком краю и спустя 13 лет вернулась с ними на родину.

Оказавшись в РДНТ, старинная мельница сразу же стала предметом изучения специалистов. Руководитель отдела этнографии Тамила Хутиева произвела фотовидеофиксацию реликвии, художник-иллюстратор Зина Газдиева сделала ее зарисовки, а Байали Хайров занялся описанием устройства мельницы.

Теперь этот предмет быта, которым когда-то пользовались ингуши, станет одним из экспонатов этнографического музея, который собираются открыть в РДНТ Ингушетии.