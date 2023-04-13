Старинная ручная мельница стала достоянием Дома народного творчества Ингушетии

0

Республиканский дом народного творчества Ингушетии получил в дар старинную ручную мельницу с каменными жерновами, рассказали нашему изданию в учреждении.

По словам собеседника, мельница из мягкого известняка принадлежала семье методиста отдела этнографии РДНТ Байали Хайрова, который и принес ее.

Как рассказал собеседник, у данной реликвии интересная судьба — вместе со своей хозяйкой Хайровой Айшет Эльбердиевной, 1919 года рождения, она пережила годы депортации ингушского народа. Хайровы, жившие до 1944 года в селе Даттых, взяли мельницу с собой. Она верно служила им в далеком краю и спустя 13 лет вернулась с ними на родину.

Оказавшись в РДНТ, старинная мельница сразу же стала предметом изучения специалистов. Руководитель отдела этнографии Тамила Хутиева произвела фотовидеофиксацию реликвии, художник-иллюстратор Зина Газдиева сделала ее зарисовки, а Байали Хайров занялся описанием устройства мельницы.

Теперь этот предмет быта, которым когда-то пользовались ингуши, станет одним из экспонатов этнографического музея, который собираются открыть в РДНТ Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
15 тыс. рабочих мест представят в Ингушетии на ярмарке трудоустройства
Калиматов принял участие в совещании по безопасности в СКФО под руководством секретаря Совбеза России
В Ингушском госуниверситете прошел турнир по настольному теннису
В Ингушетии состоится фестиваль патриотической песни, посвященный Дню Победы
Мужчину из Ингушетии осудили за нелегальный оборот золота на 16,7 млн руб.
В Ингушетии выбрали посла гостеприимства
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием замминистра энергетики и ЖКХ республики
В Ингушском университете прошел мастер-класс для будущих медиков по хирургическому шву
В Сунже Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест
В Ингушетии дан старт заявочной кампании на участие в форуме «Машук»
В России осуществляется сбор идей на форум «Сильные идеи для нового времени — 2023»

Главное

Яндекс.Метрика

 