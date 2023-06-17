Страшной трагедией назвал Глава Ингушетии ДТП с гибелью 7 человек, включая троих детей

«Равнодушных к беде нет. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Ничто не сравнится с потерей близких людей. К сожалению, многие садясь за руль не чувствуют ответственности за свою и чужую жизни. И это часто становится причиной трагедий», — подчеркнул Калиматов.

Между тем, сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии устанавливают обстоятельства гибели людей при ДТП в Сунженском районе на ФАД Р-217 «Кавказ» накануне вечером.

На месте трагедии побывали руководители СУ СКР по региону и отдела криминалистики следственного управления, информирует пресс-служба ведомства.

Организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщала «Ингушетия», прокуратура республики также начала проверку по факту ДТП. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования надзорного ведомства.

ДТП с участием «Мерседеса» и «ВАЗ-2111» произошло около 18.30 мск вечера 16 июня. В МВД по республике отметили, что, по предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой».