Строительную фирму в Ингушетии внесут в реестр недобросовестных поставщиков

Ход ремонтных и строительных работ, которые должны были завершиться 1 августа текущего года, по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова проверил вице-премьер Тимур Фаттахов.

В пресс-службе напомнили, что ранее Глава региона озвучивал свою позицию в отношении недобросовестных подрядчиков. По его мнению, безответственное отношение в исполнении взятых на себя обязательств имеет нехорошие последствия для республики и ее жителей. Соответственно подрядчик, не сдавший объект в заявленные сроки, должен нести определенную ответственность.

«Особенно это касается школ и детских садов, по которым есть строго установленные сроки. Несоблюдение этих сроков влечет за собой срыв образовательного процесса, разочарование детей и родителей, которые заранее готовятся к открытию и несут определенные расходы. Для исправления ситуации к таким недобросовестным подрядчикам мы будем применять строгие меры наказания. При этом пострадает их профессиональная репутация и также они лишатся допуска к госзаказам», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Между тем, в рамках реконструкции в школе заменены окна, двери, полы, электропроводка, канализация. Обновление образовательного учреждения проводиться в рамках программы по сейсмическому усилению.

Отметим, что сама школа была построена в 1972 году. Строительство нового корпуса было начато в 2019 году ООО «СтройМонтажС». Однако из-за пандемии коронавируса, оно так и не было завершено вовремя. После возведения нового корпуса на 720 мест и капремонта школа рассчитывает принять до 1,5 тыс. учащихся.