Прокуратура

Суд обязал власти Сунжи Ингушетии обустроить тротуар и освещение на одной из улиц

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Прокуратура Сунженского района провела проверку после обращения жителя Сунжи по вопросу благоустройства первого переулка Калинина в городе.

Выявлено, что отсутствие тротуара и освещения на участке автодороги ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц.

По административному исковому заявлению прокурора Сунженский районный суд принял положительное решение и обязал власти города устранить выявленные нарушения закона.

Исполнение решения суда взято прокурором района на контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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