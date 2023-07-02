Суд обязал власти Сунжи Ингушетии обустроить тротуар и освещение на одной из улиц

Выявлено, что отсутствие тротуара и освещения на участке автодороги ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц.

По административному исковому заявлению прокурора Сунженский районный суд принял положительное решение и обязал власти города устранить выявленные нарушения закона.

Исполнение решения суда взято прокурором района на контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.