Суд обязал власти Сунжи Ингушетии обустроить тротуар и освещение на одной из улиц
Прокуратура Сунженского района провела проверку после обращения жителя Сунжи по вопросу благоустройства первого переулка Калинина в городе.
Выявлено, что отсутствие тротуара и освещения на участке автодороги ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц.
По административному исковому заявлению прокурора Сунженский районный суд принял положительное решение и обязал власти города устранить выявленные нарушения закона.
Исполнение решения суда взято прокурором района на контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.