Суд удовлетворил требования прокуратуры о запрете строительства 6 павильонов в Магасе

Ранее после проведения проверки городской прокуратурой было признано незаконным возведение объектов в прибрежно-парковой зоне Магаса, поскольку земельные участки, на которых ведутся работы, находятся в муниципальной собственности. Право пользования ими физическим и юридическим лицам не передавалось. Не выдавалось также разрешение уполномоченных органов на возведение там объектов капстроительства.

С учетом этого судом вынесено определение о принятии обеспечительных мер в виде запрета незаконного строительства павильонов. Исполнительные документы прокуратурой направлены для принудительного исполнения в межрайонное отделение судебных приставов УФССП по республике.