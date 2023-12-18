Прокуратура

Суд удовлетворил требования прокуратуры о запрете строительства 6 павильонов в Магасе

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Магасский районный суд удовлетворил требования прокуратуры о запрете строительства 6 павильонов в столице региона, сообщили «Ингушетии» в надзорном ведомстве республики.

Ранее после проведения проверки городской прокуратурой было признано незаконным возведение объектов в прибрежно-парковой зоне Магаса, поскольку земельные участки, на которых ведутся работы, находятся в муниципальной собственности. Право пользования ими физическим и юридическим лицам не передавалось. Не выдавалось также разрешение уполномоченных органов на возведение там объектов капстроительства.

С учетом этого судом вынесено определение о принятии обеспечительных мер в виде запрета незаконного строительства павильонов. Исполнительные документы прокуратурой направлены для принудительного исполнения в межрайонное отделение судебных приставов УФССП по республике.

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