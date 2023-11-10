Экскурсия

Судебные приставы Ингушетии организовали для детей участников СВО экскурсию

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Судебные приставы Ингушетии совместно с представителями филиала фонда «Защитники Отечества» по республике организовали экскурсию для детей участников СВО и сотрудников управления ФССП.

Ребята посетили Мемориал памяти и славы в Назрани, где гид рассказал им о памятниках и композициях комплекса, которые отражают исторические события и представляют выдающихся личностей, внесших значительный вклад в становление и развитие ингушской государственности.

Также дети узнали об основных этапах истории региона, после вхождения в состав России весной 1770 года, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УФССП по республике.

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