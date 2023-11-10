Судебные приставы Ингушетии организовали для детей участников СВО экскурсию

Ребята посетили Мемориал памяти и славы в Назрани, где гид рассказал им о памятниках и композициях комплекса, которые отражают исторические события и представляют выдающихся личностей, внесших значительный вклад в становление и развитие ингушской государственности.

Также дети узнали об основных этапах истории региона, после вхождения в состав России весной 1770 года, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УФССП по республике.