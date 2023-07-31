Трудовые мигранты

Судебные приставы Ингушетии сопроводили для выдворения из страны нелегальных мигрантов

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Судебные приставы Ингушетии сопроводили в аэропорт «Минеральные воды» нелегальных трудовых мигрантов из Средней Азии для последующей депортации из страны.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по региону, ранее Магасский районный суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, признал виновными двух граждан Узбекистана, назначил им наказание в виде штрафа и принудительное выдворение.

Въезд на территорию России иностранцам будет запрещен в течение следующих 5 лет.

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