Судебные приставы Ингушетии сопроводили для выдворения из страны нелегальных мигрантов
Судебные приставы Ингушетии сопроводили в аэропорт «Минеральные воды» нелегальных трудовых мигрантов из Средней Азии для последующей депортации из страны.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по региону, ранее Магасский районный суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, признал виновными двух граждан Узбекистана, назначил им наказание в виде штрафа и принудительное выдворение.
Въезд на территорию России иностранцам будет запрещен в течение следующих 5 лет.