СВО

Сводный реестр семей участников СВО создан в Ингушетии на основании социальных паспортов

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В Ингушетии создан сводный реестр семей участников СВО на основании социальных паспортов. По мере актуализации данных информация направляется в правительство региона для решения вопросов ответственными за это направление министерствами и ведомствами.

Об этом Махмуд-Али Калиматова проинформировал руководитель регионального Минтруда Хаджибекир Муталиев, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Напомним, в начале ноября прошлого года руководителем субъекта подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей участников спецоперации.

Согласно документу, дети мобилизованных зачисляются в детсады вне очереди и без оплаты за посещение, им полагаются бесплатный отдых и лечение, абитуриентам-родственникам участников СВО дается приоритетное право при поступлении в колледж и на рассрочку при оплате обучения. Еще одним бонусом стало содействие в направлении на лечение по квотам в другие регионы страны, для пожилых родственников участников СВО предусмотрено социальное обслуживание на дому, а безработным помогают в трудоустройстве. Кроме того, мобилизованных и членов их семей на один год освобождают от уплаты транспортного налога, налога на имущество и землю по месту проживания.

«Считаю, что эти семьи должны в полном объеме пользоваться пакетом предоставляемых государством социальных и медицинских услуг. Они должны ощущать, что их проблемные вопросы будут решаться оперативно и в приоритетном порядке. Будем всячески помогать семьям защитников Отечества, добросовестно и мужественно исполняющих свой ратный долг в зоне СВО», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

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