Свой день рождения 9 апреля отмечает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Руководитель региона родился в 1959 году в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахстана. В 1977 году был призван в Советскую Армию, службу проходил в составе группы советских войск в Германской Демократической Республике.

В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского (Самарского) государственного университета по специальности «Правоведение», юрист.

Махмуд-Али Калиматов прошел путь от следователя прокуратуры Кировского района до прокурора города Куйбышева (Самара) и первого заместителя прокурора Самарской области. Занимал должность прокурора Ингушетии. Возглавлял контрольный департамент губернатора Самарской области, являлся советником главы региона. Руководил управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области.

В июне 2019 года указом Президента России Владимира Путина Махмуд-Али Калиматов был назначен временно исполняющим обязанности Главы Ингушетии. 8 сентября на 58-м внеочередном заседании Народного собрания республики избран на пост руководителя субъекта.

В одном из своих первых публичных выступлений руководитель республики, в частности, отметил: «Ингушетия нуждается в интенсивном развитии всех отраслей экономики и социальной сферы, инфраструктуры жизнеобеспечения. Поэтому необходимо добиваться большей эффективности взаимодействия гражданского общества и власти, гармонизации межнациональных отношений, участия общественных, молодежных, некоммерческих организаций в общественном контроле. Главными условиями реализации этих задач считаю стабилизацию общественно-политической ситуации в республике, обеспечение единства и сплоченности нашего народа».

Махмуд-Али Калиматов также заявил, что Ингушетия всегда имела и имеет поддержку в полпредстве Президента России в СКФО и федеральном центре. «Это доверие предполагает реализацию добрых дел на нашей земле», — подчеркнул он.

В декабре 2021 года указом главы государства «за большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу» Махмуд-Али Калиматову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Глава Ингушетии — государственный советник России II класса и государственный советник юстиции III класса.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет руководителя республики с днем рождения. Здоровья вам, добра, успехов на ответственной должности во благо региона и России!