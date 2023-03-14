Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили в доме пенсионера в Ингушетии

«В рамках расследования дела от 3 марта по ст. 222.1 УК РФ по факту обнаружения схрона с боеприпасами, принадлежащего бывшему лидеру бандгруппы Ганиеву, содержащемуся в СИЗО, в доме на улице Рабочей в Алхастах найден автомат Калашникова АК-74 калибра 5.45×39 мм, пистолет АПС калибра 9×18 мм», — сказал источник.

По данным собеседника, в тайнике силовики обнаружили также карабин Симонова ОП СКС калибра 7.62×39 мм, 275 автоматных патронов калибра 5.45×39 мм, 118 автоматных патронов калибра 7.62×39 мм, 57 патронов калибра 9×18 мм к пистолету Макарова. Там же находились и 10 холостых автоматных патронов 5.45×39 мм, арбалет, магазины для патронов.

На проживавшего по этому адресу мужчину 1963 года рождения завели дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Его поместили в ИВС.