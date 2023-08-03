Торговца «шпионской» техникой поймали в Ингушетии

«Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 22-летнего торговца «шпионской» техникой», — сказал источник.

По его информации, речь идет о местном жителе. Сейчас стражи правопорядка выясняют, где приобреталась спецтехника для негласного получения информации и сколько приборов молодой человек успел купить и продать.

Ему вменяют ст.138.1 УК России (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения данных).