Мошенничество

Торговца «шпионской» техникой поймали в Ингушетии

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Жителя республики уличили в незаконном обороте «жучков», сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 22-летнего торговца «шпионской» техникой», — сказал источник.

По его информации, речь идет о местном жителе. Сейчас стражи правопорядка выясняют, где приобреталась спецтехника для негласного получения информации и сколько приборов молодой человек успел купить и продать.

Ему вменяют ст.138.1 УК России (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения данных).

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