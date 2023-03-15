Наркотики

Транспортные полицейские в Ингушетии у пассажирки поезда нашли 100 граммов героина

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Оперуполномоченные уголовного розыска Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Назрань, получив оперативную информацию, выявили 25-летнюю жительницу Московской области, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков.

Во время стоянки поезда на железнодорожной станции «Назрань», девушка была доставлена в дежурную часть линейного отдела, где в ходе личного досмотра у нее обнаружили и изъяли 4 полимерных свертка. В них, по данным экспертов-криминалистов, находился героин — более 100 граммов. По словам задержанной, наркотик она хранила для личного употребления.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Там напомнили, что максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет.

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