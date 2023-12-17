«Тренер года» в Ингушетии получил премию 100 тыс. рублей
В ходе голосования наставник по каратэ Абдул-Азит Шаухалов признан «Тренером года» в республике, он получил премию 100 тыс. рублей, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.
Чествование тренеров с участием первого заместителя премьер-министра Ингушетии Магомеда Евлоева состоялось в кинотеатре «Матрица» в Назрани. Организаторам мероприятия выступил фонд поддержки спорта «Борись и побеждай».
Всего в конкурсе приняли участие более 70 наставников по 27 видам спорта. Победители из них также были поощрены грамотами и денежными премиями. Магомед Евлоев поздравил их и пожелал успехов в подготовке чемпионов.